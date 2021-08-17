В Туве мать и сына убило ударом молнии

Погибшими оказались местный школьный фельдшер 1967 года рождения и её 20-летний сын. Они отдыхали недалеко от целебного источника и во время непогоды решили укрыться в палатке. У женщины остались ещё три сына, один из которых — несовершеннолетний, а также неработающий муж с инвалидностью. В местной администрации уже пообещали оказать семье необходимую помощь.