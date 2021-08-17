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В Туве мать и сына убило ударом молнии

Погибшие отдыхали на природе и во время грозы решили спрятаться в палатке.

17 августа, 05:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Туве в результате удара молнии погибло два человека. Об этом сообщает "МК-Тыва".

Погибшими оказались местный школьный фельдшер 1967 года рождения и её 20-летний сын. Они отдыхали недалеко от целебного источника и во время непогоды решили укрыться в палатке. У женщины остались ещё три сына, один из которых — несовершеннолетний, а также неработающий муж с инвалидностью. В местной администрации уже пообещали оказать семье необходимую помощь.

В Приморье мужчину убило ударом молнии во время ловли медуз

В Приморье мужчину убило ударом молнии во время ловли медуз

Ранее Лайф сообщал, что в Грузии на горе Диди-Абули в Ахалкалакском муниципалитете одним ударом молнии убило сразу 530 овец. Животных сопровождал пастух, который после разряда потерял сознание.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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