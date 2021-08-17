Запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились на треть за год
Сейчас они заполнены лишь на 57% от общего объёма, в то время как год назад было 77%.
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Запасы газа в подземных хранилищах Украины оказались на 30% меньше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные компании "Укртрансгаз".
На 15 августа подземные хранилища Незалежной были заполнены лишь на 57% (17,6 миллиарда кубометров газа). В августе прошлого года показатели составляли 23,8 млрд — 77,1% от общего объёма.
Ранее на Украине допустили возможность полного прекращения транзита российского газа. Также Лайф рассказывал, что в Незалежной предрекли превращение газа в предмет роскоши.
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