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В Лаборатории Касперского раскрыли схему мошенников со звонком бухгалтеру

Пока такие случаи встречаются в основном в Западной Европе. Но осенью прошлого года они стали фиксироваться в Азии, и эксперты считают, что "эта штука докатится и до России".

17 августа, 04:47

Фото © Pixabay

Мошенники изобрели очередную новую схему обмана доверчивых граждан. На этот раз они обратили своё внимание на отдельную категорию работников. Под видом гендиректора фирмы злоумышленники звонят бухгалтеру и просят срочно перевести ему деньги фирмы. Об этом рассказал главный эксперт по кибербезопасности Лаборатории Касперского Сергей Голованов. По его словам, подделать телефонный номер легко, однако проблема может возникнуть с голосом.

"Как его сделать? Есть два варианта. Первый — это смонтировать нарезки реального голоса, но нужно большое количество образцов и это не так просто делается. Второй способ — это использование как раз технологии дипфейков, когда загружается несколько образцов голоса в специальную программу, накладывается нужный текст и создаётся поддельная запись", объяснил Голованов в беседе с РИА "Новости".

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Специалист также рассказал, что существуют схемы, когда злоумышленники анимируют лицо человека и совершают видеозвонок. Однако для этого требуется довольно дорогое оборудование. При таких звонках изображение будет низкого качества, а "гендиректор" будет убеждать бухгалтера, что он якобы на острове, где очень плохой интернет, подчеркнул Голованов.

Пока такие случаи встречаются в основном в Западной Европе. Но осенью прошлого года они стали фиксироваться в Азии, и эксперты считают, что "эта штука докатится и до России".

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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