В Лаборатории Касперского раскрыли схему мошенников со звонком бухгалтеру

Мошенники изобрели очередную новую схему обмана доверчивых граждан. На этот раз они обратили своё внимание на отдельную категорию работников. Под видом гендиректора фирмы злоумышленники звонят бухгалтеру и просят срочно перевести ему деньги фирмы. Об этом рассказал главный эксперт по кибербезопасности Лаборатории Касперского Сергей Голованов. По его словам, подделать телефонный номер легко, однако проблема может возникнуть с голосом.

"Как его сделать? Есть два варианта. Первый — это смонтировать нарезки реального голоса, но нужно большое количество образцов и это не так просто делается. Второй способ — это использование как раз технологии дипфейков, когда загружается несколько образцов голоса в специальную программу, накладывается нужный текст и создаётся поддельная запись", — объяснил Голованов в беседе с РИА "Новости".

Специалист также рассказал, что существуют схемы, когда злоумышленники анимируют лицо человека и совершают видеозвонок. Однако для этого требуется довольно дорогое оборудование. При таких звонках изображение будет низкого качества, а "гендиректор" будет убеждать бухгалтера, что он якобы на острове, где очень плохой интернет, подчеркнул Голованов.