В Сети нашли несостыковку на кадрах из дома погибшего мэра Кривого Рога, и полиция не смогла её объяснить

Украинская оппозиция считает, что градоначальника убили. В ОПЗЖ ранее заявили, что с Павловым расправились "палачи", действующие в интересах президента страны Владимира Зеленского.