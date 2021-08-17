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В Сети нашли несостыковку на кадрах из дома погибшего мэра Кривого Рога, и полиция не смогла её объяснить

Украинская оппозиция считает, что градоначальника убили. В ОПЗЖ ранее заявили, что с Павловым расправились "палачи", действующие в интересах президента страны Владимира Зеленского.

17 августа, 05:25
<p>Константин Павлов. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Konstantin.Pavlov.page/photos/1356974168002916/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Konstantin.Pavlov.page</a></p>

Константин Павлов. Фото © Facebook / Konstantin.Pavlov.page

Пользователи Сети нашли расхождения на фото и видео с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, об этом сообщает портал ТСН.

На Украине раскрыли подробности загадочной гибели мэра Кривого Рога

На Украине раскрыли подробности загадочной гибели мэра Кривого Рога

На кадрах с камеры наблюдения, опубликованных в Сети, мэр ходит по коридору с оружием и переписывается по телефону. При этом он обут в тапочки на босу ногу, но на опубликованных фотографиях после смерти видно, что на ногах у мужчины — тёмные высокие носки.

Украинская оппозиция назвала убийство мэра Кривого Рога терактом

Украинская оппозиция назвала убийство мэра Кривого Рога терактом

В полиции не смогли объяснить данную несостыковку.

Напомним, тело 48-летнего Константина Павлова обнаружили на территории его участка 15 августа. В МВД Украины озвучили три основные версии гибели градоначальника. Украинская оппозиция же уверена, что Павлова убили.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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