В Сети нашли несостыковку на кадрах из дома погибшего мэра Кривого Рога, и полиция не смогла её объяснить
Украинская оппозиция считает, что градоначальника убили. В ОПЗЖ ранее заявили, что с Павловым расправились "палачи", действующие в интересах президента страны Владимира Зеленского.
Константин Павлов. Фото © Facebook / Konstantin.Pavlov.page
Пользователи Сети нашли расхождения на фото и видео с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, об этом сообщает портал ТСН.
На кадрах с камеры наблюдения, опубликованных в Сети, мэр ходит по коридору с оружием и переписывается по телефону. При этом он обут в тапочки на босу ногу, но на опубликованных фотографиях после смерти видно, что на ногах у мужчины — тёмные высокие носки.
В полиции не смогли объяснить данную несостыковку.
Напомним, тело 48-летнего Константина Павлова обнаружили на территории его участка 15 августа. В МВД Украины озвучили три основные версии гибели градоначальника. Украинская оппозиция же уверена, что Павлова убили.
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