"Уже талибы приходили, сказали не рыпаться": На базе США в Кабуле застряли и не могут выбраться 12 украинских военных
Их родственники пытаются добраться до дипломатов, чтобы те помогли с эвакуацией людей из Афганистана.
Фото © ТАСС / EPA
На американской базе в Кабуле застряли 12 украинских военных. Об этом сообщает "24-й канал".
Одним из тех, кто находится в столице Афганистана, является украинец по имени Иван, который живёт в Кабуле около двух лет и работает военным по контракту. Его сестра рассказала, что о ночной эвакуации на украинском самолёте люди ничего не знали, с ними никто не выходил на связь. При этом всех американцев с базы уже эвакуировали. Утверждается, что сейчас там находится более 40 мужчин, среди которых есть ещё грузины, румыны и болгары. Их также никто не забирает.
"Американцы пошли. Наших оставили", — заметила сестра украинского военного.
Кроме того, девушка возмущена, что на украинском самолёте Кабул покинуло всего восемь граждан Незалежной, остальные 72 — иностранцы.
"Неужели не было больше наших граждан? Надо начинать со своих людей. У вас 12 ребят сидят на той базе", — подчеркнула женщина.
При этом на базу к украинцам уже наведались представители радикального движения "Талибан"*. Они не проявляли жестокости, лишь забрали оружие и предупредили, "чтобы те не рыпались, иначе всё будет по-другому".
"Сегодня талибы нормальные, а завтра они могут подумать, что эти ребята — те, кто против них воевал на стороне американцев. Их первых возьмут в плен", — поведала сестра находившегося в Кабуле украинца.
Сейчас граждане Незалежной по-прежнему находятся на базе. В МИД Украины родственникам застрявших в Афганистане людей не отвечают. На связь вышло лишь посольство страны в Таджикистане. Дипломаты заявили, что прикладывают все усилия для эвакуации. При этом они рассказали, что не могут немедленно вывезти граждан из-за того, что дорога в аэропорт Кабула переполнена.
Ранее сообщалось, что самолёт с гражданами Украины не может вылететь из Кабула. При этом в МИД страны уточнили, что, по последним данным, в эвакуации нуждается около 90 граждан Незалежной.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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