Спасший девочку от насильника пёс из России получил престижную итальянскую премию
В прошлом году Волк Меркурий смог точно определить подъезд, где насильник удерживал школьницу.
Фото © LIFE
Служебный пёс из России по кличке Волк Меркурий получил престижную итальянскую премию "Собачья верность". Об этом сообщает РИА "Новости".
Эта награда, полученная псом из Центра кинологической службы (ЦКС) ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, стала первой для России за 60-летнюю историю премии. Торжественная церемония состоялась на главной площади городка Сан-Рокко-ди-Камольи, расположенного недалеко от Генуи.
В этом году наградой были отмечены 11 собак из Италии и девятилетняя немецкая овчарка Волк Меркурий, которая спасла от изнасилования 15-летнюю девочку в прошлом году. Глава оргкомитета премии Соня Джентозо сообщила инспектору-кинологу ЦКС Марии Копцевой о радостном событии в ходе сеанса прямой видеосвязи между Сан-Рокко и Санкт-Петербургом. Кроме того, она выразила восхищение их сложной и полезной работой.
Напомним, служебный пёс получил известность в сентябре прошлого года, когда спас ребёнка от изнасилования. Тогда в Санкт-Петербурге пропала 15-летняя девочка, на её поиски отправились в том числе кинолог Копцева и собака по кличке Волк Меркурий. Псу удалось точно определить подъезд, где насильник удерживал школьницу. Полицейские ворвались в дом в тот момент, когда он намеревался исполнить задуманное. Злоумышленника немедленно задержали, а позже арестовали.
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