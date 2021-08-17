Талибы объявили общую амнистию для афганских чиновников
15 августа представители движения уже заявляли, что не будут мстить представителям бывших властей и силовикам.
Фото © AP / TASS
Движение "Талибан"* объявило общую амнистию для правительственных чиновников и призвало возобновить работу. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление талибов.
"Для всех объявлена всеобщая амнистия... вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни", — говорится в заявлении.
15 августа представители движения уже заявляли, что не будут мстить представителям бывших властей и силовикам, а женщинам обещали предоставить право работать и учиться.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. В столице началась паника, тысячи жителей пытались покинуть город, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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