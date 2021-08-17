Талибы объявили общую амнистию для афганских чиновников

Движение "Талибан"* объявило общую амнистию для правительственных чиновников и призвало возобновить работу. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление талибов.

"Для всех объявлена всеобщая амнистия... вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни", — говорится в заявлении.

15 августа представители движения уже заявляли, что не будут мстить представителям бывших властей и силовикам, а женщинам обещали предоставить право работать и учиться.