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Россия увеличила вложения в госбумаги США до $4 млрд

Из данной суммы 305 млн долларов приходится на долгосрочные облигации, 3,7 млрд долларов — на краткосрочные.

17 августа, 08:21
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

С $3,805 миллиарда в мае до $4,006 миллиарда в июне увеличились вложения России в американские ценные бумаги. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня материалы Минфина США.

При этом доля долгосрочных облигаций сохранилась на уровне $305 миллионов, а доля краткосрочных увеличилась до $3,701 миллиарда. Самое большое количество госбумаг США по-прежнему находится в руках Японии ($1,27 триллиона), следующими по величине держателями американских ценных бумаг являются Китай ($1,06 триллиона) и Великобритания ($452,9 миллиарда).

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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