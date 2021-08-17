Путин поручил проработать ограничения на строительство жилья в зонах подтопления

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина Правительство РФ и региональные власти до 15 октября должны будут проработать ограничения на строительство новых жилых домов в зонах постоянного подтопления, сообщается на сайте Кремля.

"Представить предложения о совершенствовании законодательства РФ в части, касающейся ограничения строительства новых жилых домов и проведения капитального ремонта жилых домов, находящихся в зонах постоянного затопления и подтопления", — говорится в сообщении.