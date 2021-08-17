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Путин поручил проработать ограничения на строительство жилья в зонах подтопления

Также Правительству РФ нужно будет представить предложения по введению обязательного страхования имущества в таких районах.

17 августа, 08:06
<p>Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/66341/photos/66280" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> kremlin.ru</a></p>

Фото © kremlin.ru

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина Правительство РФ и региональные власти до 15 октября должны будут проработать ограничения на строительство новых жилых домов в зонах постоянного подтопления, сообщается на сайте Кремля.

"Представить предложения о совершенствовании законодательства РФ в части, касающейся ограничения строительства новых жилых домов и проведения капитального ремонта жилых домов, находящихся в зонах постоянного затопления и подтопления", — говорится в сообщении.

Также президент поручил представить предложения о введении обязательного страхования имущества россиян, которые проживают в таких районах.

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В Краснодарском крае из-за подтоплений эвакуировали более 1,5 тысячи человек

Ранее Лайф сообщал, что на Геленджик за пару часов обрушилась почти четырёхмесячная норма осадков. Ситуация в городе постепенно улучшается, коммунальщики начали устранять последствия непогоды. В то же время Новороссийск буквально затопило из-за проливных дождей. Местные жители публиковали видео, на которых видны последствия мощных ливней.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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