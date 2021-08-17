Появилось жуткое видео с беженцем, которого зажало шасси летящего из Кабула самолёта

Беженец зацепился за американский транспортник. Видео © Соцсети

В Сети распространились жуткие кадры с мужчиной на шасси, снятые через иллюминатор летящего над Кабулом самолёта. Подлинность видео не подтверждена, однако утверждается, что на них американский транспортник.

Комментаторы предполагают, что гражданин Афганистана мог привязать себя к борту сам, а кто-то уверен, что видео качественно смонтировано. Однако самая популярная версия — что несчастного зажало щитком при убирании шасси самолёта. Скорее всего, выжить беженцу не удалось — температура на такой высоте и скорость полёта воздушного судна не могли оставить мужчине никаких шансов.

Ранее в Сеть попали страшные кадры, как отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.

Как уже сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.