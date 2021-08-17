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Появилось жуткое видео с беженцем, которого зажало шасси летящего из Кабула самолёта

Возможно, что несчастного зацепило щитком при убирании колёс. Однако подлинность кадров не подтверждена.

17 августа, 07:59
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Беженец зацепился за американский транспортник. Видео © Соцсети

В Сети распространились жуткие кадры с мужчиной на шасси, снятые через иллюминатор летящего над Кабулом самолёта. Подлинность видео не подтверждена, однако утверждается, что на них американский транспортник.

Комментаторы предполагают, что гражданин Афганистана мог привязать себя к борту сам, а кто-то уверен, что видео качественно смонтировано. Однако самая популярная версия — что несчастного зажало щитком при убирании шасси самолёта. Скорее всего, выжить беженцу не удалось — температура на такой высоте и скорость полёта воздушного судна не могли оставить мужчине никаких шансов.

Появилось шокирующее фото из самолёта США, эвакуировавшего людей из Афганистана

Появилось шокирующее фото из самолёта США, эвакуировавшего людей из Афганистана

Ранее в Сеть попали страшные кадры, как отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.

Как уже сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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