У австрийского учёного на Колыме украли аппаратуру на 600 тысяч рублей

Сотрудники правоохранительных органов в Магаданской области раскрыли кражу оборудования, принадлежащего учёному-геологу из Австрии Герфриду Свободе. Он отправился в кругосветное путешествие и в 2020 году три месяца ездил по Сибири, добрался до Магадана, но из-за пандемии был вынужден вернуться на родину. Машину и находившуюся в ней технику Свобода оставил в гараже своего знакомого из России.

"Недавно австриец решил вернуться на Колыму. Осматривая вездеход, он обнаружил исчезновение аппаратуры для съёмок. Были похищены квадрокоптер, фотоаппарат, видеокамера и аксессуары на сумму более 600 тысяч рублей. Хозяин гаража обратился за помощью в полицию и рассказал, что некоторое время в помещение имел доступ приезжий из другого региона", — говорится на сайте МВД России.

В итоге полицейские выяснили, что подозреваемый в краже находится в Ягоднинском городском округе Магаданской области на расстоянии 500 километров от места преступления. Его задержали и доставили в областной центр. Против него завели уголовное дело о краже и избрали ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчина признался в преступлении и указал местонахождение похищенной аппаратуры. Техника уже возвращена законному владельцу, который намерен вернуться на родину.