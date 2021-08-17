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У австрийского учёного на Колыме украли аппаратуру на 600 тысяч рублей

Он оставил ценное снаряжение у знакомого в Магадане и уехал из-за пандемии, а когда вернулся, то обнаружил, что всё пропало.

17 августа, 07:42
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/aroundtheearth.world/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram/aroundtheearth.world</a></p>

Фото © Instagram/aroundtheearth.world

Сотрудники правоохранительных органов в Магаданской области раскрыли кражу оборудования, принадлежащего учёному-геологу из Австрии Герфриду Свободе. Он отправился в кругосветное путешествие и в 2020 году три месяца ездил по Сибири, добрался до Магадана, но из-за пандемии был вынужден вернуться на родину. Машину и находившуюся в ней технику Свобода оставил в гараже своего знакомого из России.

"Недавно австриец решил вернуться на Колыму. Осматривая вездеход, он обнаружил исчезновение аппаратуры для съёмок. Были похищены квадрокоптер, фотоаппарат, видеокамера и аксессуары на сумму более 600 тысяч рублей. Хозяин гаража обратился за помощью в полицию и рассказал, что некоторое время в помещение имел доступ приезжий из другого региона", — говорится на сайте МВД России.

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В итоге полицейские выяснили, что подозреваемый в краже находится в Ягоднинском городском округе Магаданской области на расстоянии 500 километров от места преступления. Его задержали и доставили в областной центр. Против него завели уголовное дело о краже и избрали ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчина признался в преступлении и указал местонахождение похищенной аппаратуры. Техника уже возвращена законному владельцу, который намерен вернуться на родину.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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