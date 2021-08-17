Учёные предупредили о приближении к Земле потенциально опасного астероида
Диаметр небесного тела оценивается примерно в 1,4 километра, но бояться его не стоит.
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К Земле приближается астероид 2016 AJ193 из группы Аполлона, который был впервые замечен 16 февраля 2010 года. Как рассказали в пресс-службе Московского планетария, он входит в категорию потенциально опасных, однако реальной угрозы для нашей планеты не представляет.
"По расчётам специалистов NASA, астероид 2016 AJ193 приблизится к Земле на максимально близкое расстояние около 3,4 миллиона километров 21 августа. Диаметр летящего астероида оценивается примерно в 1,4 километра", — цитирует пресс-службу РИА "Новости".
В планетарии рассказали, что учёные выделили целый класс космических тел, которые называются "астероиды, сближающиеся с Землёй". Потенциально опасными из них считаются те, которые в обозримом будущем имеют шанс пролететь менее чем в 7,5 миллиона километров от Земли. Там добавили, что за последние 100 лет таких объектов мимо планеты пролетало более 30, причём некоторые из них — на расстоянии менее 400 тысяч километров.
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