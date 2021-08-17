Учёные предупредили о приближении к Земле потенциально опасного астероида

К Земле приближается астероид 2016 AJ193 из группы Аполлона, который был впервые замечен 16 февраля 2010 года. Как рассказали в пресс-службе Московского планетария, он входит в категорию потенциально опасных, однако реальной угрозы для нашей планеты не представляет.

В планетарии рассказали, что учёные выделили целый класс космических тел, которые называются "астероиды, сближающиеся с Землёй". Потенциально опасными из них считаются те, которые в обозримом будущем имеют шанс пролететь менее чем в 7,5 миллиона километров от Земли. Там добавили, что за последние 100 лет таких объектов мимо планеты пролетало более 30, причём некоторые из них — на расстоянии менее 400 тысяч километров.