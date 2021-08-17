Участие в ВЭФ-2021 подтвердили представители более 50 стран

Организаторы продолжают приглашать государства на мероприятие, поэтому прошлогодний рекорд в 65 стран достижим.

Участие в Восточном экономическом форуме – 2021, запланированном на 2–4 сентября, уже подтвердили свыше 50 государств. Об этом сообщил журналистам полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"На сегодняшний день подтвердилась 51 страна, но время ещё есть. У нас прошлый форум был рекордный — 65 стран, мы не так далеко. Будем продолжать приглашать", — сказал он.

17 августа Трутнев оценил уровень готовности Владивостока к проведению форума, осмотрел объекты ВЭФ, кампус Дальневосточного федерального университета и его набережную, на которой будет проходить выставка "Улица Дальнего Востока".