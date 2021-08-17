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Умер главный конструктор самолётов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов

Причиной смерти стала тяжёлая болезнь. Всю жизнь он проработал в ОКБ Ильюшина.

17 августа, 07:36
<p>Фото © <a href="https://uacrussia.ru/ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ОАК</a></p>

Фото © ОАК

В Москве на шестидесятом году жизни скончался главный конструктор самолётов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов, сообщили в пресс-службе "Ил" (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех").

"Главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Юрасов Андрей Владимирович скончался после тяжёлой болезни 16 августа на 60-м году жизни. Всю свою трудовую деятельность он посвятил работе в ОКБ Ильюшина", — заявили в пресс-службе и пообещали позже сообщить о дате и месте прощания с Юрасовым.

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Ранее стало известно о смерти руководителя Фонда памяти группы Дятлова Юрия Кунцевича. Ему было 74 года. Он умер после похода на перевал Дятлова. Там он почувствовал себя нехорошо, и ему пришлось вернуться.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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