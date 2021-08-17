Умер главный конструктор самолётов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов

В Москве на шестидесятом году жизни скончался главный конструктор самолётов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов, сообщили в пресс-службе "Ил" (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех").

"Главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Юрасов Андрей Владимирович скончался после тяжёлой болезни 16 августа на 60-м году жизни. Всю свою трудовую деятельность он посвятил работе в ОКБ Ильюшина", — заявили в пресс-службе и пообещали позже сообщить о дате и месте прощания с Юрасовым.