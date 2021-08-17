Янукович назвал главную ошибку Украины за последние 30 лет

Главной ошибкой Киева за последние 30 лет стал отказ от дружеских отношений с Россией. Такое заявление сделал бывший президент Украины Виктор Янукович. Текст его обращения, приуроченного к годовщине независимости страны, опубликовал в "Фейсбуке" пресс-секретарь экс-лидера.

"К чему это привело? К войне, к расколу украинского общества, к перманентной социальной нестабильности, глубочайшему экономическому кризису, разгулу радикальных националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму телевизионных каналов", — говорится в обращении.

По словам Януковича, накануне Дня независимости Украина оказалась в абсолютной зависимости от двусторонних отношений США и России, желая при этом ещё большего их ухудшения. При этом он отметил, что это не входит в интересы ни Вашингтона, ни Москвы.

Экс-президент также напомнил, что в сложившейся на Украине ситуации жителям Донбасса, которые недовольны насильственной украинизацией, предлагают уезжать в Россию, в то время как люди, которые её проводят, сами говорят на русском языке.