Янукович раскрыл причины госпереворота на Украине в 2014 году

Партнёрские отношения Киева и Москвы рассматривались в США как угроза возвращения России в мировую политику. Это привело к нарастанию внутриполитической напряжённости на Украине и перерастанию её в открытый конфликт между оппозицией и действующей властью, который был лишь вопросом времени, заявил бывший президент Незалежной Виктор Янукович.

"Государственный переворот, произошедший в 2014 году, не был результатом нашей "мягкости". Он был предопределён реализацией проекта "Украина как анти-Россия", — сказал Янукович в обращении к украинцам, которое приводит РИА "Новости".

Экс-президент Украины подчеркнул также, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже дал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.