Янукович раскрыл причины госпереворота на Украине в 2014 году
Напомним, что в тот момент в столице Незалежной в результате вооружённых столкновений погибло более 70 человек.
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Партнёрские отношения Киева и Москвы рассматривались в США как угроза возвращения России в мировую политику. Это привело к нарастанию внутриполитической напряжённости на Украине и перерастанию её в открытый конфликт между оппозицией и действующей властью, который был лишь вопросом времени, заявил бывший президент Незалежной Виктор Янукович.
"Государственный переворот, произошедший в 2014 году, не был результатом нашей "мягкости". Он был предопределён реализацией проекта "Украина как анти-Россия", — сказал Янукович в обращении к украинцам, которое приводит РИА "Новости".
Экс-президент Украины подчеркнул также, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже дал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
Напомним, в результате вооружённых столкновений в Киеве в феврале 2014 года погибло 77 участников акции протеста и 16 сотрудников правоохранительных органов, а также сотни пострадали. Расследование этих событий не завершено до сих пор. Позднее бывший глава Внутренних войск Украины Станислав Шуляк заявил, что на Майдане в феврале 2014-го работали иностранные снайперы. По его словам, уже с 20-х чисел ноября 2013 года в Киеве действовали три организованные группы.
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