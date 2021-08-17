Востоковед объяснила, почему талибы объявили амнистию для афганских чиновников
По оценке собеседницы Лайфа, за последние 20 лет радикалы не раз доказывали свою договороспособность.
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Объявление представителей радикального движения "Талибан"* о всеобщей амнистии для афганских чиновников является вполне естественным заявлением. Таким мнением в беседе с Лайфом поделилась старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Наталья Замараева.
"Это международная практика. Сегодняшнее требование об амнистии — это естественное заявление. Но необходимо также иметь в виду, что в ближайшее время могут проходить вспышки и столкновения между враждующими группировками. Тем не менее движение "Талибан" будет стараться избегать массовых столкновений", — считает она.
По её словам, СМИ ранее неоднократно подчёркивали договороспособность талибов. В качестве примера Замараева привела соглашение с США, принятое сторонами в прошлом году. Само же движение, продолжила эксперт, за 20 лет претерпело качественные изменения. Теперь главной целью талибов является установление мира в Афганистане и признание новой формы правительства, в которое будут включены радикалы.
"Что касается социально-политической программы лидеров афганского движения "Талибан", то это, конечно, восстановление экономического хозяйства и привлечение иностранных инвестиций, которые могут быть привлечены только при условии политического спокойствия в стране", — заключила собеседница Лайфа.
Ранее политолог Юрий Светов предположил, что последствия властвования талибов в Афганистане будут печальными и призвал не доверять их обещаниям обеспечения безопасности и прав граждан.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. На фоне этих событий в Кабуле началась паника, люди пытались сбежать из города, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. Местные жители рассказали Лайфу об обстановке в столице Афганистана.
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