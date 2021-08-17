Востоковед объяснила, почему талибы объявили амнистию для афганских чиновников

Объявление представителей радикального движения "Талибан"* о всеобщей амнистии для афганских чиновников является вполне естественным заявлением. Таким мнением в беседе с Лайфом поделилась старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Наталья Замараева.

"Это международная практика. Сегодняшнее требование об амнистии — это естественное заявление. Но необходимо также иметь в виду, что в ближайшее время могут проходить вспышки и столкновения между враждующими группировками. Тем не менее движение "Талибан" будет стараться избегать массовых столкновений", — считает она.

По её словам, СМИ ранее неоднократно подчёркивали договороспособность талибов. В качестве примера Замараева привела соглашение с США, принятое сторонами в прошлом году. Само же движение, продолжила эксперт, за 20 лет претерпело качественные изменения. Теперь главной целью талибов является установление мира в Афганистане и признание новой формы правительства, в которое будут включены радикалы.

"Что касается социально-политической программы лидеров афганского движения "Талибан", то это, конечно, восстановление экономического хозяйства и привлечение иностранных инвестиций, которые могут быть привлечены только при условии политического спокойствия в стране", — заключила собеседница Лайфа.