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"Упал, мама дорогая": Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В в Подмосковье

На кадрах, выложенных в Сеть, видно, как у новейшего самолёта горит двигатель.

17 августа, 09:02
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Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В в Подмосковье.

Видео © Соцсети

Очевидцы сняли на видео момент катастрофы Ил-112В в Подмосковье. На кадрах, выложенных в Сеть, видно, как у новейшего самолёта горит двигатель. Воздушное судно резко потеряло высоту и рухнуло вниз на деревья. На борту находились трое членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

Ранее Лайф сообщал, что катастрофа произошла близ аэродрома Кубинка. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария произошла во время тренировочного полёта.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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