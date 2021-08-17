"Упал, мама дорогая": Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В в Подмосковье
На кадрах, выложенных в Сеть, видно, как у новейшего самолёта горит двигатель.
Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В в Подмосковье.
Видео © Соцсети
Очевидцы сняли на видео момент катастрофы Ил-112В в Подмосковье. На кадрах, выложенных в Сеть, видно, как у новейшего самолёта горит двигатель. Воздушное судно резко потеряло высоту и рухнуло вниз на деревья. На борту находились трое членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.
Ранее Лайф сообщал, что катастрофа произошла близ аэродрома Кубинка. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария произошла во время тренировочного полёта.
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