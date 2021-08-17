Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В в Подмосковье.

Очевидцы сняли на видео момент катастрофы Ил-112В в Подмосковье. На кадрах, выложенных в Сеть, видно, как у новейшего самолёта горит двигатель. Воздушное судно резко потеряло высоту и рухнуло вниз на деревья. На борту находились трое членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.