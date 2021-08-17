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Экипаж разбившегося в Подмосковье Ил-112В успел доложить диспетчеру о возгорании

Самолёт выполнял тренировочный полёт к грядущему военному форуму "Армия-2021".

17 августа, 09:34
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<p>Скриншот из видео © Соцсети</p>

Скриншот из видео © Соцсети

Перед крушением экипаж Ил-112В доложил диспетчеру о возгорании самолёта. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, лайнер вылетел с подмосковного Жуковского в сторону Кубинки. Приземлившись, пилоты, не глуша двигатели, развернулись и выполнили взлёт, чтобы сделать круг возле аэродрома, согласно лётной программе военного форума "Армия-2021", который намечен на конец августа.

"Упал, мама дорогая": Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В в Подмосковье

"Упал, мама дорогая": Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В в Подмосковье

Собеседник Лайфа подчеркнул, что самолёт не был военным, а принадлежал Министерству промышленности РФ. Там также добавили, что в состав экипажа военнослужащие не входили.

Напомним, катастрофа Ил-112В произошла сегодня во время захода на посадку на подмосковном аэродроме Кубинка. В результате крушения, по предварительным данным, весь экипаж погиб. Лайф публиковал фотографии с места.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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