Экипаж разбившегося в Подмосковье Ил-112В успел доложить диспетчеру о возгорании
Самолёт выполнял тренировочный полёт к грядущему военному форуму "Армия-2021".
Скриншот из видео © Соцсети
Перед крушением экипаж Ил-112В доложил диспетчеру о возгорании самолёта. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
По его данным, лайнер вылетел с подмосковного Жуковского в сторону Кубинки. Приземлившись, пилоты, не глуша двигатели, развернулись и выполнили взлёт, чтобы сделать круг возле аэродрома, согласно лётной программе военного форума "Армия-2021", который намечен на конец августа.
Собеседник Лайфа подчеркнул, что самолёт не был военным, а принадлежал Министерству промышленности РФ. Там также добавили, что в состав экипажа военнослужащие не входили.
Напомним, катастрофа Ил-112В произошла сегодня во время захода на посадку на подмосковном аэродроме Кубинка. В результате крушения, по предварительным данным, весь экипаж погиб. Лайф публиковал фотографии с места.
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