Экипаж разбившегося в Подмосковье Ил-112В успел доложить диспетчеру о возгорании

Перед крушением экипаж Ил-112В доложил диспетчеру о возгорании самолёта. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, лайнер вылетел с подмосковного Жуковского в сторону Кубинки. Приземлившись, пилоты, не глуша двигатели, развернулись и выполнили взлёт, чтобы сделать круг возле аэродрома, согласно лётной программе военного форума "Армия-2021", который намечен на конец августа.