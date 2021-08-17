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Лайф публикует видео с места падения Ил-112В в Подмосковье

Авиакатастрофа произошла близ аэродрома Кубинка. На борту воздушного судна, по предварительным данным, было три члена экипажа.

17 августа, 09:23

Место падения Ил-112В в Подмосковье. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места крушения военно-транспортного самолёта Ил-112В в Подмосковье. На кадрах видны горящие и тлеющие обломки воздушного судна.

Ранее Лайф сообщал, что катастрофа произошла близ аэродрома Кубинка. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария произошла во время тренировочного полёта.

"Упал, мама дорогая": Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В в Подмосковье

"Упал, мама дорогая": Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В в Подмосковье

Экипаж состоял из трёх человек. По предварительным данным, это лётчик-испытатель первого класса Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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