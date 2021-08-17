Лайф публикует видео с места падения Ил-112В в Подмосковье

Место падения Ил-112В в Подмосковье. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места крушения военно-транспортного самолёта Ил-112В в Подмосковье. На кадрах видны горящие и тлеющие обломки воздушного судна.

Ранее Лайф сообщал, что катастрофа произошла близ аэродрома Кубинка. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария произошла во время тренировочного полёта.