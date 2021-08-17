Около тысячи российских солдат примут участие в военных учениях в Таджикистане

Около тысячи российских солдат с военной базы, расположенной в Таджикистане, направились на военные учения на фоне обострения ситуации в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Около тысячи российских военнослужащих 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вышли на полигоны Ляур и Самбули для совершенствования навыков боевой подготовки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в подготовке примут участие артиллеристы, инженеры, специалисты противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также радиационной, химической и биологической защиты. Учения продлятся месяц, отметили в пресс-службе ЦВО. Уточняется, что за это время артиллерия выполнит более 20 стрельб из систем "Град", а также из установок "Гвоздика" и "Акация". Кроме того, военные отработают учебные задачи по уничтожению условного противника в горной местности при помощи миномётов, а атаки с воздуха отразят зенитно-ракетные системы С-300 ПС.

Кроме того, сообщалось, что Таджикистан начал совместные учения с Китаем, которые продлятся до 20 августа. Тренировка пройдёт на базе учебного центра, который находится в Рамитском ущелье, что недалеко от таджико-афганской границы.

Напомним, в последние дни ситуация в Афганистане сильно обострилась. Произошло это после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Президент покинул страну, а в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов.