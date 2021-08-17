Убила младенца: Лайф узнал жуткую версию гибели матери и ребёнка, найденных сожжёнными в Ленобласти
По данным инсайдера, при рождении у малыша обнаружили смертельное заболевание и у матери на этой почве стали развиваться психические отклонения.
Погибшая. Фото © Соцсети
Женщина, которую нашли сгоревшей вместе с ребёнком в Ленобласти, могла сама задушить младенца электрическим проводом, затем покончить с собой. Об этой версии Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.
По его словам, женщина жила в Москве и приехала в Ленинградскую область к родственникам. Там она родила ребёнка, у которого обнаружили смертельное заболевание. На этой почве у матери стали развиваться психические отклонения, которые могли привести к случившемуся. В данный момент следователи выясняют, чем болел ребёнок. Ранее сообщалось, что погибшему малышу на вид не более пяти лет, но источник сообщил, что он родился не более года назад.
Напомним, тела женщины и ребёнка были найдены в Выборгском районе Ленинградской области. СК публиковал видео с места преступления. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего".
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