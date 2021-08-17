Женщина, которую нашли сгоревшей вместе с ребёнком в Ленобласти, могла сама задушить младенца электрическим проводом, затем покончить с собой. Об этой версии Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, женщина жила в Москве и приехала в Ленинградскую область к родственникам. Там она родила ребёнка, у которого обнаружили смертельное заболевание. На этой почве у матери стали развиваться психические отклонения, которые могли привести к случившемуся. В данный момент следователи выясняют, чем болел ребёнок. Ранее сообщалось, что погибшему малышу на вид не более пяти лет, но источник сообщил, что он родился не более года назад.