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Убила младенца: Лайф узнал жуткую версию гибели матери и ребёнка, найденных сожжёнными в Ленобласти

По данным инсайдера, при рождении у малыша обнаружили смертельное заболевание и у матери на этой почве стали развиваться психические отклонения.

17 августа, 09:28
<p>Погибшая. Фото © Соцсети</p>

Погибшая. Фото © Соцсети

Женщина, которую нашли сгоревшей вместе с ребёнком в Ленобласти, могла сама задушить младенца электрическим проводом, затем покончить с собой. Об этой версии Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, женщина жила в Москве и приехала в Ленинградскую область к родственникам. Там она родила ребёнка, у которого обнаружили смертельное заболевание. На этой почве у матери стали развиваться психические отклонения, которые могли привести к случившемуся. В данный момент следователи выясняют, чем болел ребёнок. Ранее сообщалось, что погибшему малышу на вид не более пяти лет, но источник сообщил, что он родился не более года назад.

Женщину и ребёнка, чьи обгоревшие тела нашли в Ленобласти, сперва могли задушить

Женщину и ребёнка, чьи обгоревшие тела нашли в Ленобласти, сперва могли задушить

Напомним, тела женщины и ребёнка были найдены в Выборгском районе Ленинградской области. СК публиковал видео с места преступления. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего".

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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