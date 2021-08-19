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    В 2021-м снизилось число отказов регистрации кандидатов на думские выборы

    В основном они сами снимают свою персону, но бывают случаи, когда скрываются сведения о непогашенной судимости или предоставляется недостаточное количество подписей избирателей, отметил эксперт.

    19 августа, 16:46

    Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

    В Москве сегодня состоялся круглый стол, посвящённый предстоящим выборам в Государственную думу. Организатором мероприятия выступил Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ). В ходе мероприятия глава Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев заявил, что число отказов при регистрации кандидатов на думские выборы значительно снизилось по сравнению с 2016 годом. Причём, по его словам, это также касается выборов в региональные заксобрания.

    "Мы видим, что на выборах в 2021 году значительно снизилось количество отказов в регистрации. Это имеет место как на выборах в Государственную думу, так и на выборах в законодательные органы власти регионов", — сказал эксперт на круглом столе ЭИСИ.

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    В основном отказы в регистрации связаны с тем, что кандидаты сами снимают свою персону, но бывают случаи, когда они скрывают сведения о непогашенной судимости или предоставляют недостаточное количество подписей избирателей, отметил Григорьев. По его словам, чаще всего отказы в регистрации получали представители партии "Гражданская платформа", "Родина", "Зелёные" и ЛДПР, а меньше всех — КПРФ и "Справедливая Россия — За правду".

    Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

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    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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