В 2021-м снизилось число отказов регистрации кандидатов на думские выборы

В Москве сегодня состоялся круглый стол, посвящённый предстоящим выборам в Государственную думу. Организатором мероприятия выступил Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ). В ходе мероприятия глава Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев заявил, что число отказов при регистрации кандидатов на думские выборы значительно снизилось по сравнению с 2016 годом. Причём, по его словам, это также касается выборов в региональные заксобрания.

"Мы видим, что на выборах в 2021 году значительно снизилось количество отказов в регистрации. Это имеет место как на выборах в Государственную думу, так и на выборах в законодательные органы власти регионов", — сказал эксперт на круглом столе ЭИСИ.

В основном отказы в регистрации связаны с тем, что кандидаты сами снимают свою персону, но бывают случаи, когда они скрывают сведения о непогашенной судимости или предоставляют недостаточное количество подписей избирателей, отметил Григорьев. По его словам, чаще всего отказы в регистрации получали представители партии "Гражданская платформа", "Родина", "Зелёные" и ЛДПР, а меньше всех — КПРФ и "Справедливая Россия — За правду".