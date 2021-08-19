Проживающий в США афганец вернулся на родину, чтобы помочь бедным семьям и тем, кто остался без крова. Благодаря его финансовой помощи жители республики приобрели ковры, которые раздали нуждающимся. Об этом местный житель рассказал Лайфу.

"Мы помогли этим бедным людям сегодня днём. Да, это недалеко от аэропорта. В Соединённых Штатах есть афганец, который приехал помочь бедным, он отправил нам тысячу долларов. Мы видели там много детей и женщин, но помогли только 15 бедным семьям", — сказал мужчина.

По его словам, дома многих граждан оказались разрушенными во время боевых действий между талибами и правительственными войсками месяц назад. Эти люди, бросив жильё, приехали в Кабул, где у них нет имущества. Они вынуждены ночевать на улицах и спать на земле. При этом среди тех, кто оказался в подобном положении, есть и дети.

Также наш собеседник отметил, что в некоторых приютах в разных городах США проживает более тысячи афганских семей, а всего в Америке находится более двух миллионов беженцев.