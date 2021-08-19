Спят на голой земле: Афганцы показали Лайфу, как раздают оставшимся без жилья соотечественникам ковры для ночёвки на улицах
Местный житель рассказал, что люди со всей страны, чьи дома были разрушены в ходе боевых действий, отправились в Кабул. По его словам, пока помочь удалось только 15 семьям.
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Проживающий в США афганец вернулся на родину, чтобы помочь бедным семьям и тем, кто остался без крова. Благодаря его финансовой помощи жители республики приобрели ковры, которые раздали нуждающимся. Об этом местный житель рассказал Лайфу.
"Мы помогли этим бедным людям сегодня днём. Да, это недалеко от аэропорта. В Соединённых Штатах есть афганец, который приехал помочь бедным, он отправил нам тысячу долларов. Мы видели там много детей и женщин, но помогли только 15 бедным семьям", — сказал мужчина.
По его словам, дома многих граждан оказались разрушенными во время боевых действий между талибами и правительственными войсками месяц назад. Эти люди, бросив жильё, приехали в Кабул, где у них нет имущества. Они вынуждены ночевать на улицах и спать на земле. При этом среди тех, кто оказался в подобном положении, есть и дети.
Также наш собеседник отметил, что в некоторых приютах в разных городах США проживает более тысячи афганских семей, а всего в Америке находится более двух миллионов беженцев.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Накануне, 18 августа, экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
А сегодня представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что пришедшие к власти радикалы намерены улучшить отношения со всеми странами, включая США. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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