Сбежавший экс-президент Афганистана Гани пообещал вернуться на родину

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани пообещал в скором времени вернуться в страну. Об этом политик заявил в своём видеообращении к нации, которое опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях, в том числе и в "Фейсбуке".

"Я в [Объединённых Арабских] Эмиратах, но в ближайшем будущем вернусь в свою страну", — сказал Гани.

Экс-президент республики заявил, что его вынудили покинуть Кабул, поскольку он не хотел стать причиной кровопролития в столице. По словам Гани, в Афганистане готовился заговор, угрожавший его жизни. Об этом лидеру страны сообщили службы безопасности. Он также добавил, что будет вести консультации, пока не вернётся на родину, чтобы продолжить борьбу за интересы афганского народа.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Они подняли свой флаг над президентским дворцом, а сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. В СМИ появлялись сообщения о том, что он может находиться в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, однако все они не подтвердились. Минувшей ночью журналисты рассказали, что Гани сейчас в Абу-Даби.