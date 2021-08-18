СМИ: Экс-президент Афганистана Гани находится в Абу-Даби

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани, бежавший из страны после захвата власти "Талибаном"*, находится в Абу-Даби. Об этом сообщает Kabul News.

"Бывший президент Ашраф Гани поселился в Абу-Даби, столице Объединённых Арабских Эмиратов", — сказано в записи издания в "Твиттере".

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.