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СМИ: Экс-президент Афганистана Гани находится в Абу-Даби

Ранее была опровергнута информация о пребывании бывшего лидера страны в Узбекистане, Казахстане и Таджикистане.

18 августа, 06:55
<p>Фото © ТАСС / EPA / SHAWN THEW</p>

Фото © ТАСС / EPA / SHAWN THEW

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани, бежавший из страны после захвата власти "Талибаном"*, находится в Абу-Даби. Об этом сообщает Kabul News.

"Бывший президент Ашраф Гани поселился в Абу-Даби, столице Объединённых Арабских Эмиратов", — сказано в записи издания в "Твиттере".

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов в аэропорту на всех не хватает.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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