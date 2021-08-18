СМИ: Экс-президент Афганистана Гани находится в Абу-Даби
Ранее была опровергнута информация о пребывании бывшего лидера страны в Узбекистане, Казахстане и Таджикистане.
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Бывший президент Афганистана Ашраф Гани, бежавший из страны после захвата власти "Талибаном"*, находится в Абу-Даби. Об этом сообщает Kabul News.
"Бывший президент Ашраф Гани поселился в Абу-Даби, столице Объединённых Арабских Эмиратов", — сказано в записи издания в "Твиттере".
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов в аэропорту на всех не хватает.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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