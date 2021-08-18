ФСБ накрыла ячейку террористов в Крыму. Видео © ФСБ РФ

ФСБ задержала в Крыму двух главарей и трёх участников запрещённой в РФ террористической группировки. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Сотрудниками ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-тахрир аль-ислами"*, — говорится в сообщении спецслужбы.

Члены ячейки "с применением мер конспирации распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию", а также вербовали местных мусульман в свои ряды. При обысках дома у террористов изъяли запрещённые пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации. Возбуждены уголовные дела.

А в конце июля ФСБ задержала 45 подпольных оружейников в 25 регионах России, в результате изъято 272 единицы огнестрельного оружия, почти 440 артиллерийских боеприпасов и более 26,5 тысячи патронов.