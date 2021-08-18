В Челябинске после мощного выброса снизилась концентрация сероводорода

Концентрация сероводорода в воздухе Челябинска, где был зафиксирован мощный выброс газа, пришла в норму. Об этом сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков.

"На данный момент, согласно информации постов мониторинга атмосферного воздуха, наблюдается снижение концентрации сероводорода до 0,8 ПДК [предельно допустимая концентрация], ситуация пришла в норму", — написал он в своём телеграм-канале.

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В настоящий момент инспекторами регионального надзора проводятся рейдовые мероприятия, отметил Безруков. Также, по его словам, жалобы от местных жителей больше не поступают.

Напомним, в ночь на среду, 18 августа, в Металлургическом районе Челябинска был зафиксирован выброс сероводорода. На место инцидента были отправлены передвижные лаборатории. Как подчеркнул замминистра экологии региона,

вся информация по превышению будет передана в надзорные органы для проведения проверки, установления всех причин и наказания виновных в рамках административного расследования.