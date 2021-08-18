Друг сообщил о смерти депутата из Красноярского края при падении с вулкана на Камчатке
Однако, по данным источников Лайфа, парламентария среди двух погибших, чьи тела обнаружили спасатели, нет.
Андрей Закалин. Фото VK / Андрей Закалин
Депутат горсовета Железногорска (Красноярский край) Андрей Закалин погиб, сорвавшись с высоты четырёх тысяч метров при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке. Об этом сообщил вице-спикер заксобрания региона Алексей Кулеш.
"Коллега, друг, добрый и отзывчивый человек. Андрей Закалин. Погиб. Нам всем кажется, что мы будем жить вечно. Что сухие сводки спасателей не про нас. Увы. Андрей жил полной жизнью, не экономил себя "на потом". Светлая память", — написал Кулеш в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее стало известно, что на вулкане Ключевской два туриста оступились при спуске с ледника, после чего около 1000 метров пролетели вниз со склона. Спасатели обнаружили их тела, однако среди них нет депутата Закалина. По данным наших источников, остальные члены туристической группы сейчас спускаются вниз с вулкана.
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