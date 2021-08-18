Друг сообщил о смерти депутата из Красноярского края при падении с вулкана на Камчатке

Депутат горсовета Железногорска (Красноярский край) Андрей Закалин погиб, сорвавшись с высоты четырёх тысяч метров при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке. Об этом сообщил вице-спикер заксобрания региона Алексей Кулеш.

"Коллега, друг, добрый и отзывчивый человек. Андрей Закалин. Погиб. Нам всем кажется, что мы будем жить вечно. Что сухие сводки спасателей не про нас. Увы. Андрей жил полной жизнью, не экономил себя "на потом". Светлая память", — написал Кулеш в своём телеграм-канале.