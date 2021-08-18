Через десять лет человечество откажется от смартфонов, которые превратятся в рудимент. Такое мнение высказал директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд. По его словам, сейчас мобильные телефоны нужны лишь для аутентификации человека и получения информации, однако определить личность уже можно по лицу, голосу или отпечатку пальцев, а информацию можно будет считывать при проекции на стену или стекло с помощью IoT-датчика (IoT — Internet of Things, "интернет вещей").

"Поэтому телефон — это рудимент, через десять лет его не будет, он будет заменён нами, людьми. И бабушке, которая потерялась в центре города, не нужно будет никуда звонить — она может спросить у стенки: "Как мне дойти до дома?", а стенка ей покажет маршрут со стрелочками", — приводит его слова РИА "Новости".

Хелд добавил, что смартфоны или вживляемые чипы являются устаревшей технологией и в будущем их использование будет просто не нужным.