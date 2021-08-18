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Минцифры решит вопрос о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года

Глава ведомства Максут Шадаев считает, что смарт-карта более удобный формфактор для хранения всех важных данных.

18 августа, 04:57
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ намерено до конца 2021 года принять решение по вопросу замены бумажного паспорта смарт-картой. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.

"С точки зрения замены самого бумажного паспорта, есть необходимость поменять его на более современный формат — это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем", — отметил Шадаев в эфире телеканала "Россия 24".

Новые правила для получения и замены паспорта

Новые правила для получения и замены паспорта

Шадаев считает, что смарт-карта более удобный формфактор для хранения всех важных данных. Глава Минцифры добавил, что перед ведомством также стоит задача дать возможность иметь ещё копию цифрового паспорта, которую можно показать на смартфоне в виде QR-кода.

Ранее сообщалось, что в России в паспорта подростков перестанут ставить штамп о прописке.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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