Минцифры решит вопрос о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ намерено до конца 2021 года принять решение по вопросу замены бумажного паспорта смарт-картой. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.

"С точки зрения замены самого бумажного паспорта, есть необходимость поменять его на более современный формат — это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем", — отметил Шадаев в эфире телеканала "Россия 24".

Шадаев считает, что смарт-карта более удобный формфактор для хранения всех важных данных. Глава Минцифры добавил, что перед ведомством также стоит задача дать возможность иметь ещё копию цифрового паспорта, которую можно показать на смартфоне в виде QR-кода.