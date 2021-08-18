Минцифры решит вопрос о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года
Глава ведомства Максут Шадаев считает, что смарт-карта более удобный формфактор для хранения всех важных данных.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ намерено до конца 2021 года принять решение по вопросу замены бумажного паспорта смарт-картой. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.
"С точки зрения замены самого бумажного паспорта, есть необходимость поменять его на более современный формат — это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем", — отметил Шадаев в эфире телеканала "Россия 24".
Шадаев считает, что смарт-карта более удобный формфактор для хранения всех важных данных. Глава Минцифры добавил, что перед ведомством также стоит задача дать возможность иметь ещё копию цифрового паспорта, которую можно показать на смартфоне в виде QR-кода.
Ранее сообщалось, что в России в паспорта подростков перестанут ставить штамп о прописке.
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