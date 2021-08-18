В офисе Зеленского сочли бессмысленным построение демократии на Украине

После краха США в Афганистане попытки построить на Украине "новое, демократическое государство" являются бессмысленными. Такое мнение в "Фейсбуке" выразил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он отметил, что события в Афганистане показали крах доктрины либеральной демократии, "победившей" и "остановившей историю" в 1991 году.

"Как выяснилось (внезапно), реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию. Сначала в этом убедился СССР. Теперь США во главе коллективного Запада", — написал политик.

Арестович считает, что сейчас США получили результаты своих ошибочных понятий о действительности, из-за которых тратились сотни миллиардов долларов и сотни тысяч жизней. По его словам, это доказывает, что "идеалы выше интеллекта", при этом они способны застилать глаза даже "самым высокоразвитым типам и институциям". Советник добавил, что в настоящее время не имеет смысла строить на Украине "новое, демократическое государство", отметив, что бороться стоит сразу "за построение новой цивилизации".

Как уже сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.