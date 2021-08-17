На Украине предложили применить тактику талибов в войне с Россией
В партии экс-президента Незалежной позавидовали боевикам, которым удалось одержать "молниеносную победу".
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Советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев призвал рассмотреть тактику "Талибана"* во время возможной войны с Россией.
"Не лишним было бы проанализировать уроки молниеносной военной победы талибов над лучше укомплектованными с технической точки зрения почти 300-тысячными правительственными войсками для их использования в противодействии русским войскам. Трезво рассмотреть проблематику устойчивости институтов власти как одного из важных столпов государственного развития", — говорится в его интервью на сайте украинской партии "Европейская солидарность".
Елисеев отметил, что падение прозападного правительства в Кабуле грозит снижением международного внимания к Украине, а также бросит тень на результаты визита президента страны Владимира Зеленского в Соединённые Штаты. Лидер Незалежной, по его мнению, должен созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, чтобы проанализировать события в Афганистане.
Как уже сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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