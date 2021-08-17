МИД назвал немотивированным шагом высылку российского дипломата из Скопье
Там пояснили, что выдворенный из страны сотрудник завершил свою командировку до обнародования решения властями.
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Москва вынуждена будет адекватно отреагировать на недружественный шаг Северной Македонии, которая объявила российского дипломата персоной нон грата. Об этом заявили в МИД РФ.
"К сожалению, северомакедонская администрация продолжает двигаться по конфронтационному пути, не обращает внимания на тот факт, что подобные шаги наносят ущерб двусторонним отношениям. Разумеется, будем вынуждены адекватно отреагировать на эти немотивированные недружественные действия", — отметили в министерстве.
В ведомстве пояснили, что в Скопье объявили о высылке российского дипломата, который завершил свою командировку до того, как власти Северной Македонии обнародовали решение.
Напомним, 17 августа власти Северной Македонии заявили о решении выслать из страны ещё одного российского дипломата. По словам главы МИД республики Буяра Османи, поведение сотрудника якобы противоречит принципам Венской конвенции. При этом в мае Северная Македония уже высылала одного российского дипломата без объяснения причины. Тогда Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства этой страны.
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