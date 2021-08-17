МИД назвал немотивированным шагом высылку российского дипломата из Скопье

Москва вынуждена будет адекватно отреагировать на недружественный шаг Северной Македонии, которая объявила российского дипломата персоной нон грата. Об этом заявили в МИД РФ.

"К сожалению, северомакедонская администрация продолжает двигаться по конфронтационному пути, не обращает внимания на тот факт, что подобные шаги наносят ущерб двусторонним отношениям. Разумеется, будем вынуждены адекватно отреагировать на эти немотивированные недружественные действия", — отметили в министерстве.