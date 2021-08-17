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Британские ВВС сообщили о перехвате российского Су-24 у границ Румынии

Для сопровождения бомбардировщика в воздух по тревоге был поднят истребитель "Тайфун".

17 августа, 18:56
<p>Фото © ТАСС / Виталий Невар</p>

Фото © ТАСС / Виталий Невар

Королевские ВВС Великобритании сообщили о перехвате в международном воздушном пространстве над Чёрным морем недалеко от границ Румынии российского военного самолёта Су-24.

Воздушное судно якобы выявили при входе в район полётной информации Бухареста, оно направлялось в территориальное воздушное пространство Румынии, "не передавало полётный план и не разговаривало с авиадиспетчерской службой, создавая угрозу безопасности для всех пользователей воздушного пространства".

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"Он пролетел на расстоянии не более чем 20 миль от побережья Румынии, прежде чем мы его перехватили. Мы следовали за ним, пока он не покинул район полётной информации и не направился на северо-восток. После этого мы возобновили боевой воздушный патруль и вернулись на базу", — приводится на сайте Королевских ВВС заявление пилота истребителя "Тайфун", который по тревоге подняли в воздух.

По его словам, "вскоре самолёт был перехвачен и идентифицирован как российский Су-24". При этом Москва неоднократно заявляла, что все полёты самолётов РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

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Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтикой самолёт-разведчик Atlantique 2 ВВС Франции.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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