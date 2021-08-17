Британские ВВС сообщили о перехвате российского Су-24 у границ Румынии
Для сопровождения бомбардировщика в воздух по тревоге был поднят истребитель "Тайфун".
Фото © ТАСС / Виталий Невар
Королевские ВВС Великобритании сообщили о перехвате в международном воздушном пространстве над Чёрным морем недалеко от границ Румынии российского военного самолёта Су-24.
Воздушное судно якобы выявили при входе в район полётной информации Бухареста, оно направлялось в территориальное воздушное пространство Румынии, "не передавало полётный план и не разговаривало с авиадиспетчерской службой, создавая угрозу безопасности для всех пользователей воздушного пространства".
"Он пролетел на расстоянии не более чем 20 миль от побережья Румынии, прежде чем мы его перехватили. Мы следовали за ним, пока он не покинул район полётной информации и не направился на северо-восток. После этого мы возобновили боевой воздушный патруль и вернулись на базу", — приводится на сайте Королевских ВВС заявление пилота истребителя "Тайфун", который по тревоге подняли в воздух.
По его словам, "вскоре самолёт был перехвачен и идентифицирован как российский Су-24". При этом Москва неоднократно заявляла, что все полёты самолётов РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтикой самолёт-разведчик Atlantique 2 ВВС Франции.
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