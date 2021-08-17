Британские ВВС сообщили о перехвате российского Су-24 у границ Румынии

Королевские ВВС Великобритании сообщили о перехвате в международном воздушном пространстве над Чёрным морем недалеко от границ Румынии российского военного самолёта Су-24.

Воздушное судно якобы выявили при входе в район полётной информации Бухареста, оно направлялось в территориальное воздушное пространство Румынии, "не передавало полётный план и не разговаривало с авиадиспетчерской службой, создавая угрозу безопасности для всех пользователей воздушного пространства".

"Он пролетел на расстоянии не более чем 20 миль от побережья Румынии, прежде чем мы его перехватили. Мы следовали за ним, пока он не покинул район полётной информации и не направился на северо-восток. После этого мы возобновили боевой воздушный патруль и вернулись на базу", — приводится на сайте Королевских ВВС заявление пилота истребителя "Тайфун", который по тревоге подняли в воздух.