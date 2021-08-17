"Я в обмороке": Москвичей развеселил скандальный арт-объект в виде глины на Болотной
Некоторые жители прониклись первоначальным замыслом художника, других же смутило это изваяние.
Фото © LIFE
Москвичи поделились впечатлениями от арт-объекта в виде глины на Болотной площади. Видео © LIFE
На Болотной площади устанавливают скульптуру швейцарского художника Урса Фишера под названием "Большая глина № 4", и многие общественные деятели в России уже обрушились на арт-объект с критикой. Лайф пообщался с простыми москвичами и узнал их мнение насчёт данного произведения.
Некоторые признались, что специально приехали на Болотную "просто посмеяться". Для одних данное изваяние отдалённо напоминает пятна из знаменитого "теста Роршаха", у других же арт-объект вызвал не такие приятные ассоциации — кому-то это произведение искусства напомнило "кусок дерьма". Ряду собеседников Лайфа объект действительно показался похожим на глину, что и задумывалось автором.
"Знаем, что это художник изобразил глину, символизирующую творчество в руках человека, я так понимаю. Мне она напоминает рожок мороженого", — сказала Юлия.
В целом мнения москвичей по поводу скульптуры разделились. Части опрошенных кажется уместным подобное произведение искусства в центре города, другие же не понимают, что оно здесь делает.
"Я думаю, что где-то в каком-нибудь авангардистском месте, где-то среди каких-то нагромождений техногенных, может, она бы и нормально смотрелась. Но здесь она не нужна", — отметила Елена.
Напомним, что скульптуру под названием "Большая глина № 4" уже раскритиковал юморист Максим Галкин. А автор памятника Калашникову рассказал о подтексте данного арт-объекта. А актёра Станислава Садальского и вовсе возмутило, что в Россию Запад везёт "всевозможные отходы".
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