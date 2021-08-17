Москвичи поделились впечатлениями от арт-объекта в виде глины на Болотной площади. Видео © LIFE

На Болотной площади устанавливают скульптуру швейцарского художника Урса Фишера под названием "Большая глина № 4", и многие общественные деятели в России уже обрушились на арт-объект с критикой. Лайф пообщался с простыми москвичами и узнал их мнение насчёт данного произведения.

Некоторые признались, что специально приехали на Болотную "просто посмеяться". Для одних данное изваяние отдалённо напоминает пятна из знаменитого "теста Роршаха", у других же арт-объект вызвал не такие приятные ассоциации — кому-то это произведение искусства напомнило "кусок дерьма". Ряду собеседников Лайфа объект действительно показался похожим на глину, что и задумывалось автором.

"Знаем, что это художник изобразил глину, символизирующую творчество в руках человека, я так понимаю. Мне она напоминает рожок мороженого", — сказала Юлия.

В целом мнения москвичей по поводу скульптуры разделились. Части опрошенных кажется уместным подобное произведение искусства в центре города, другие же не понимают, что оно здесь делает.