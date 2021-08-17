Галкин усомнился в художественной ценности скульптуры на Болотной площади. Видео © Instagram/maxgalkinru

В Москве этой осенью на Болотной площади собираются поставить 12-метровую скульптуру швейцарского художника Урса Фишера под названием "Большая глина № 4". Юморист Максим Галкин не удержался и прокомментировал такое событие в своём инстаграме.

"Я понимаю, что это не за деньги налогоплательщиков, это частные инвестиции в развитие современного искусства. Но это не отменяет того, что это просто выглядит как 12-метровая стопка не очень аккуратного дерьма. Это просто кошмар", — посмеялся Галкин.

По мнению Галкина, это изваяние "реально отвратительно и мерзко" и не несёт в себе никакого смысла. Юморист выразил недоумение, почему никто не скажет, что "король-то голый". Он парировал возможные комментарии о раннем пребывании этой скульптуры во Флоренции и Нью-Йорке, заметив, что в Италии у зрителей есть возможность без труда "отдохнуть" у настоящих произведений искусства, а россиянам "только если до ближайшего князя добежать".

Фото © Urs Fischer

Он обратился к подписчикам, посетовав на то, что в России есть много талантливых скульпторов и им стоило бы дать возможность разместиться на улицах крупных городов страны. Пользователи посмеялись вместе с юмористом, в целом согласившись с его тезисами.