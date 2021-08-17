Появилось видео путешествия на шасси взлетающего самолёта в Кабуле от первого лица
Люди разместились сразу под крылом самолёта рядом с турбиной авиалайнера и махали вслед тем, кто остался на земле.
Появилось видео от первого лица, снятое с шасси взлетающего в Кабуле самолёта. Видео © Telegram/Kotsnews
В Сети появились снятые от первого лица кадры, которые сделал один из жителей Афганистана во время попытки покинуть страну, зацепившись за шасси американского самолёта. На них видно, что беженцы буквально облепили воздушное судно в надежде сбежать таким образом из страны.
Герои видео разместились сразу под крылом самолёта рядом с турбиной. Также вдоль взлётной полосы выстроилась целая очередь из местных жителей. Вероятно, они тоже рассчитывали покинуть страну на этом лайнере, но на рейс не попали. О том, что случилось с автором ролика, ничего не известно.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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