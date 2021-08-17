Появилось видео путешествия на шасси взлетающего самолёта в Кабуле от первого лица

Появилось видео от первого лица, снятое с шасси взлетающего в Кабуле самолёта. Видео © Telegram/Kotsnews

В Сети появились снятые от первого лица кадры, которые сделал один из жителей Афганистана во время попытки покинуть страну, зацепившись за шасси американского самолёта. На них видно, что беженцы буквально облепили воздушное судно в надежде сбежать таким образом из страны.

Герои видео разместились сразу под крылом самолёта рядом с турбиной. Также вдоль взлётной полосы выстроилась целая очередь из местных жителей. Вероятно, они тоже рассчитывали покинуть страну на этом лайнере, но на рейс не попали. О том, что случилось с автором ролика, ничего не известно.

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