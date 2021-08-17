Захарова обвинила Люксембург в нарушении свободы слова за отказ в лицензии RT

Отказ Люксембурга в выдаче лицензии на немецкоязычное вещание российскому телеканалу RT на своей территории является актом наступления на свободу слова и нарушает международные обязательства страны. Об этом в своём телеграм-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Принятое решение — недопустимый акт наступления на свободу слова и свободу в целом, осуществлённый в нарушение международных обязательств Люксембурга в этой сфере", — написала она.

Дипломат подчеркнула, что медиарегулятор Люксембурга отказал без объяснения того, что телеканалу необходимо сделать для исправления ситуации. При этом она отметила, что запрос был составлен в соответствии со всеми законами страны и Евросоюза в целом.

По словам Захаровой, в соседней Германии сегодня развернулась настоящая травля российских СМИ, которая сопровождается клеветой, блокировкой счетов и "психозом вокруг присутствия российских операторов в информпространстве страны и Евросоюза в целом". Она призвала международные правовые организации обратить внимание на ситуацию, которая, как она выразилась, наглядно демонстрирует степень приверженности Германии высоким идеалам защиты прав журналистов.