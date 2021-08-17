Захарова обвинила Люксембург в нарушении свободы слова за отказ в лицензии RT
Она также рассказала о травле российских СМИ, которая развернулась в соседней Германии, и призвала международные организации обратить на это внимание.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Отказ Люксембурга в выдаче лицензии на немецкоязычное вещание российскому телеканалу RT на своей территории является актом наступления на свободу слова и нарушает международные обязательства страны. Об этом в своём телеграм-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Принятое решение — недопустимый акт наступления на свободу слова и свободу в целом, осуществлённый в нарушение международных обязательств Люксембурга в этой сфере", — написала она.
Дипломат подчеркнула, что медиарегулятор Люксембурга отказал без объяснения того, что телеканалу необходимо сделать для исправления ситуации. При этом она отметила, что запрос был составлен в соответствии со всеми законами страны и Евросоюза в целом.
По словам Захаровой, в соседней Германии сегодня развернулась настоящая травля российских СМИ, которая сопровождается клеветой, блокировкой счетов и "психозом вокруг присутствия российских операторов в информпространстве страны и Евросоюза в целом". Она призвала международные правовые организации обратить внимание на ситуацию, которая, как она выразилась, наглядно демонстрирует степень приверженности Германии высоким идеалам защиты прав журналистов.
Ранее Мария Захарова прокомментировала заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон достиг своих целей в Афганистане, напомнив о том, как они изначально звучали в резолюции Совета Безопасности ООН.
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