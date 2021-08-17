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Пятеро детей госпитализированы после ДТП с маршруткой в Ивановской области

Также пострадали две женщины и двое мужчин, но они отказались отправиться в больницу.

17 августа, 13:50
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Пятеро детей и четверо взрослых госпитализированы после ДТП в Ивановской области. Видео © LIFE

Девять человек, в том числе пятеро детей, пострадали в ДТП с участием маршрутки и легкового авто в деревне Крутово Ивановской области. Об этом Лайфу рассказал источник.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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По его данным, в легковушке Kia Magentis находился один водитель, а в микроавтобусе, следовавшем по маршруту Владимир — Кострома, 17 человек. В результате пострадали пятеро детей, две женщины и двое мужчин. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести. Детей доставили в областную больницу, а взрослые отказались от госпитализации.

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А ранее 17 августа три человека погибли и ещё двое пострадали в результате столкновения трёх автомобилей, в том числе автобуса, в Кабардино-Балкарии. Авария произошла в Баксанском районе на автодороге А-158 Прохладный — Эльбрус в зоне проведения дорожных работ.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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