Пятеро детей госпитализированы после ДТП с маршруткой в Ивановской области

Пятеро детей и четверо взрослых госпитализированы после ДТП в Ивановской области. Видео © LIFE

Девять человек, в том числе пятеро детей, пострадали в ДТП с участием маршрутки и легкового авто в деревне Крутово Ивановской области. Об этом Лайфу рассказал источник.







По его данным, в легковушке Kia Magentis находился один водитель, а в микроавтобусе, следовавшем по маршруту Владимир — Кострома, 17 человек. В результате пострадали пятеро детей, две женщины и двое мужчин. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести. Детей доставили в областную больницу, а взрослые отказались от госпитализации.