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Суд продлил арест экс-губернатора Пензенской области Белозерцева

Чиновник был задержан по подозрению в получении крупной взятки. У него дома при обыске нашли 360 миллионов рублей.

17 августа, 13:45
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Басманный суд Москвы ещё на три месяца продлил срок ареста экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"17 августа Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Белозерцева до 20 ноября 2021 года", — говорится в сообщении инстанции.

Ходатайство следствия о продлении срока ареста до той же даты другому фигуранту уголовного дела — бизнесмену Борису Шпигелю — будет рассмотрено 19 августа в 9:00.

СМИ: Спецслужбы месяцами прослушивали телефоны Белозерцева и Шпигеля

СМИ: Спецслужбы месяцами прослушивали телефоны Белозерцева и Шпигеля

Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Суд отправил губернатора под арест на два месяца, а президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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