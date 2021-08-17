Суд продлил арест экс-губернатора Пензенской области Белозерцева

Басманный суд Москвы ещё на три месяца продлил срок ареста экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"17 августа Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Белозерцева до 20 ноября 2021 года", — говорится в сообщении инстанции.