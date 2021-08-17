Хакер из России взломал крупную площадку по продаже наркотиков в СНГ

Хакер, предположительно, из России взломал крупную площадку по продаже наркотиков в СНГ —Legalizer — и выложил в Сеть информацию об организаторах ресурса, его пользователях и даже переписку. Взлом может привести к череде арестов и стать значительным событием в борьбе с наркотиками, пишет газета "Коммерсант".

Уточняется, что хозяином ресурса оказался проживающий в Юрмале гражданин Латвии. В число разработчиков и администраторов площадки (нынешних и бывших) входят родившийся ещё в Чехословакии гражданин России, зарегистрированный в Подмосковье, а также владелец украинского паспорта, выданного в Харькове. Один из них, по данным взломщика, сам страдает наркотической зависимостью.

Издание уточняет, что общий объём криптовалюты, который приходил на криптокошелёк форума, составил 20,57 BTC, то есть более 70 миллионов рублей по текущему курсу.

"Деанонимизация (разоблачение. — Прим. Лайфа) владельцев ресурса приведёт, скорее всего, к череде арестов. А поскольку форум является одним из крупнейших в СНГ, это значительное событие с точки зрения пресечения нелегальной деятельности", — заявила изданию аналитик группы оперативного мониторинга Angara Professional Assistance Татьяна Лынова.