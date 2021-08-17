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Хакер из России взломал крупную площадку по продаже наркотиков в СНГ

Он раскрыл место проживания тех, кто владеет ресурсом, а также заявил, что у одного из них есть зависимость.

17 августа, 13:38
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Хакер, предположительно, из России взломал крупную площадку по продаже наркотиков в СНГ —Legalizer — и выложил в Сеть информацию об организаторах ресурса, его пользователях и даже переписку. Взлом может привести к череде арестов и стать значительным событием в борьбе с наркотиками, пишет газета "Коммерсант".

Уточняется, что хозяином ресурса оказался проживающий в Юрмале гражданин Латвии. В число разработчиков и администраторов площадки (нынешних и бывших) входят родившийся ещё в Чехословакии гражданин России, зарегистрированный в Подмосковье, а также владелец украинского паспорта, выданного в Харькове. Один из них, по данным взломщика, сам страдает наркотической зависимостью.

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Издание уточняет, что общий объём криптовалюты, который приходил на криптокошелёк форума, составил 20,57 BTC, то есть более 70 миллионов рублей по текущему курсу.

"Деанонимизация (разоблачение. — Прим. Лайфа) владельцев ресурса приведёт, скорее всего, к череде арестов. А поскольку форум является одним из крупнейших в СНГ, это значительное событие с точки зрения пресечения нелегальной деятельности", — заявила изданию аналитик группы оперативного мониторинга Angara Professional Assistance Татьяна Лынова.

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А ранее Лайф рассказывал, как хакеры научились добывать данные банковских карт через "Телеграм". Мошенники получают доступ к базам данных в Даркнете, где можно найти пользовательскую информацию, в том числе номера телефонов и банковские данные.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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