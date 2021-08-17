Живущая в Москве уроженка Афганистана рассказала о ситуации на родине. Видео © LIFE

Гражданка Афганистана по имени Хаани, которая сейчас проживает в Москве, рассказала Лайфу об ужасах, которые происходили на её родине последние несколько дней и продолжают происходить сейчас.

"Пока из других городов люди бежали с надеждой, что столицу не захватят, по дороге многие потеряли свои семьи, детей, отцов, матерей и остались на улице без денег, без дома, без одеял, без крыши над головой... Люди испуганы, у них паника", — говорит Хаани.

По её словам, афганцы не верят обещаниям талибов обеспечивать безопасность и права граждан, потому что видели, как на их глазах радикалы без труда захватили целую страну. Народ опасается, что спустя некоторое время пришедшие с добрыми намерениями боевики создадут в стране губительный режим. Поэтому сейчас местные жители делают всё, чтобы покинуть Афганистан, добавила девушка.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.