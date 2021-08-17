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Жителей ряда регионов России предупредили об экстремальной жаре

Так, в Астраханской и Волгоградской областях 19 августа прогнозируется 40–41 градус тепла.

17 августа, 13:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На территории всей России в течение недели ожидается аномально жаркая погода, температурный фон будет превышать норму на семь-девять градусов. Об этом говорится в экстренном предупреждении Гидрометцентра РФ.

Согласно данным на сайте метеослужбы, в Астраханской и Волгоградской областях 19 августа воздух прогреется до 40–41 градуса. В Удмуртии, Марий Эл и Ульяновской области столбики термометров до конца недели будут держаться на отметке 36 градусов. Жаркая погода ожидается также в западных и центральных районах Оренбургской области — температура в 36 градусов там сохранится до 21 августа. В Чувашии также будет тепло, но недолго, всего два дня — 19 и 20 августа.

Ранее москвичей предупредили о грозовых дождях с мозаичным градом. Тем не менее август сумеет подарить россиянам и солнечную погоду, и даже "финальный всплеск субтропического тепла".

В Гидрометцентре назвали сроки сохранения аномально тёплой погоды в России

В Гидрометцентре назвали сроки сохранения аномально тёплой погоды в России

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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