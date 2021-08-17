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"Мы смотрим вперёд": Главный тренер "Реала" заявил, что клуб не собирается покупать Роналду

Ранее ряд СМИ сообщил, что "королевский клуб" хочет вернуть статусного португальца обратно.

17 августа, 13:19
<p>Фото © Christian Charisius/picture alliance via Getty Images</p>

Фото © Christian Charisius/picture alliance via Getty Images

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что сливочные не собираются покупать Криштиану Роналду. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

"Криштиану — легенда "Реала", я его люблю и уважаю. Но я не рассматривал вариант с его подписанием. Мы смотрим вперёд", — отметил Анчелотти.

"Манчестер Сити" предложили приобрести Криштиану Роналду

"Манчестер Сити" предложили приобрести Криштиану Роналду

Ранее ряд испанских СМИ сообщил, что мадридский "Реал" может вернуть форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду обратно. В составе сливочных он выступал с 2009 по 2018 год, проведя за клуб около 300 матчей.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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