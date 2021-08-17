Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что сливочные не собираются покупать Криштиану Роналду. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

"Криштиану — легенда "Реала", я его люблю и уважаю. Но я не рассматривал вариант с его подписанием. Мы смотрим вперёд", — отметил Анчелотти.