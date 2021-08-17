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Не только с Дзюбой: Карпин встречался с полузащитником ЦСКА Дзагоевым

В национальной команде он в последний раз играл во время домашнего чемпионата мира 2018 года.

17 августа, 12:04
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

Главный тренер сборной России Валерий Карпин встречался в Москве с полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым, сообщает Sport24.

По данным портала, на встрече обсуждалось возможное будущее полузащитника в составе национальной команды. Отметим, что в последнее время Дзагоев часто пропускал матчи из-за постоянных травм.

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Ранее Лайф сообщал, что главный тренер сборной России Валерий Карпин огласил расширенную заявку национальной команды на предстоящие матчи отбора ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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