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"Неприятно, когда команда проигрывает": Глава Башкирии продолжит поддерживать футбольный клуб "Уфа"

Он пообещал использовать внебюджетные источники финансирования.

17 августа, 12:03
<p>Фото © ФК "Уфа"</p>

Фото © ФК "Уфа"

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что республика продолжит поддерживать футбольный клуб "Уфа", но не будет для этого использовать региональный бюджет. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

"У меня были большие претензии к тому, что происходит в клубе, мы с руководителем об этом обстоятельно переговорили. Нужно, чтобы команда заиграла. Неприятно смотреть, как приходишь, а твоя команда постоянно проигрывает. Я не собираюсь финансировать футбол из бюджета, для этого есть внебюджетные источники", — отметил Хабиров.

По информации "Спорт-Экспресса", спонсором "Уфы" станет одна из крупнейших компаний Башкирии. Финансирование клуба вернётся на доковидный уровень.

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В прошлом сезоне "Уфа" на протяжении всего первенства боролась за сохранение прописки в РПЛ, заняв в итоге 13-е место. В текущем розыгрыше команда идёт на 11-й позиции после четырёх туров.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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