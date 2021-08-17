"Неприятно, когда команда проигрывает": Глава Башкирии продолжит поддерживать футбольный клуб "Уфа"
Он пообещал использовать внебюджетные источники финансирования.
Фото © ФК "Уфа"
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что республика продолжит поддерживать футбольный клуб "Уфа", но не будет для этого использовать региональный бюджет. Об этом он рассказал на пресс-конференции.
"У меня были большие претензии к тому, что происходит в клубе, мы с руководителем об этом обстоятельно переговорили. Нужно, чтобы команда заиграла. Неприятно смотреть, как приходишь, а твоя команда постоянно проигрывает. Я не собираюсь финансировать футбол из бюджета, для этого есть внебюджетные источники", — отметил Хабиров.
По информации "Спорт-Экспресса", спонсором "Уфы" станет одна из крупнейших компаний Башкирии. Финансирование клуба вернётся на доковидный уровень.
В прошлом сезоне "Уфа" на протяжении всего первенства боролась за сохранение прописки в РПЛ, заняв в итоге 13-е место. В текущем розыгрыше команда идёт на 11-й позиции после четырёх туров.
Комментариев: 0