Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что республика продолжит поддерживать футбольный клуб "Уфа", но не будет для этого использовать региональный бюджет. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

"У меня были большие претензии к тому, что происходит в клубе, мы с руководителем об этом обстоятельно переговорили. Нужно, чтобы команда заиграла. Неприятно смотреть, как приходишь, а твоя команда постоянно проигрывает. Я не собираюсь финансировать футбол из бюджета, для этого есть внебюджетные источники", — отметил Хабиров.

По информации "Спорт-Экспресса", спонсором "Уфы" станет одна из крупнейших компаний Башкирии. Финансирование клуба вернётся на доковидный уровень.