Игрок РПЛ подарил футболку болельщице, раздевшейся до нижнего белья во время матча

Швейцарский защитник "Уфы" Мориц Бауэр подарил футболку болельщице клуба Азалии. Об этом сообщается на сайте клуба РПЛ.

Во время матча третьего тура чемпионата России против московского "Локомотива" (1:1) болельщица разделась до нижнего белья и продемонстрировала плакат с надписью: "Бауэр, подари футболку, а то холодно".

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"Мориц по достоинству оценил смелый поступок девушки и сегодня перед утренней тренировкой от всей команды вручил ей свою именную футболку", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.