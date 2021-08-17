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Игрок РПЛ подарил футболку болельщице, раздевшейся до нижнего белья во время матча

Девушка пришла на трибуны с плакатом, на котором было написано: "Бауэр, подари футболку, а то холодно".

17 августа, 11:17
<p>Фото © ФК "Уфа"</p>

Фото © ФК "Уфа"

Швейцарский защитник "Уфы" Мориц Бауэр подарил футболку болельщице клуба Азалии. Об этом сообщается на сайте клуба РПЛ.

Во время матча третьего тура чемпионата России против московского "Локомотива" (1:1) болельщица разделась до нижнего белья и продемонстрировала плакат с надписью: "Бауэр, подари футболку, а то холодно".

Фото © "Чемпионат"

Фото © "Чемпионат"

"Мориц по достоинству оценил смелый поступок девушки и сегодня перед утренней тренировкой от всей команды вручил ей свою именную футболку", говорится в сообщении клубной пресс-службы.

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Бауэр выступает за "Уфу" с начала этого года. В 12 матчах в составе башкирской команды он сделал две результативные передачи. Ранее он играл в России за казанский "Рубин".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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