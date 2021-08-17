Головина включили в заявку "Монако" на матч Лиги чемпионов с "Шахтёром"
Ранее сообщалось, что российский футболист может пропустить игру из-за повреждения.
Фото © ТАСС / AP Photo
Главный тренер "Монако" Нико Ковач включил Александра Головина в заявку на первый матч раунда квалификации Лиги чемпионов против донецкого "Шахтёра". Об этом сообщается на сайте клуба.
Ранее хорватский наставник отмечал, что Головин может пропустить игру из-за повреждения. Рисковать здоровьем одного из лидеров команды Ковач не хотел.
𝙇𝙚 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 🇲🇨— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 16, 2021
🆚 @FCShakhtar_eng #ASMShakhtar #RoadToChampions
Головин получил повреждение накануне в матче второго тура чемпионата Франции с "Лорьяном". Встреча завершилась поражением "Монако" со счётом 0:1.
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Первую игру против "Шахтёра" монегаски проведут на своём поле во вторник, 17 августа. Начало — в 22:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится 25 августа на Украине. Победитель двухматчевого противостояния сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.
Головин принимал участие в обеих встречах против пражской "Спарты" в третьем отборочном раунде. В выездном матче он сделал результативную передачу, а в домашнем забил гол. Обе игры завершились в пользу "Монако" — 2:0 и 3:1.
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