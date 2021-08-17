Головина включили в заявку "Монако" на матч Лиги чемпионов с "Шахтёром"

Главный тренер "Монако" Нико Ковач включил Александра Головина в заявку на первый матч раунда квалификации Лиги чемпионов против донецкого "Шахтёра". Об этом сообщается на сайте клуба.

Ранее хорватский наставник отмечал, что Головин может пропустить игру из-за повреждения. Рисковать здоровьем одного из лидеров команды Ковач не хотел.

Головин получил повреждение накануне в матче второго тура чемпионата Франции с "Лорьяном". Встреча завершилась поражением "Монако" со счётом 0:1.

Первую игру против "Шахтёра" монегаски проведут на своём поле во вторник, 17 августа. Начало — в 22:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится 25 августа на Украине. Победитель двухматчевого противостояния сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.