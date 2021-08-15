Что будет с Кокориным, Головиным, Миранчуком и Черышевым: Агент рассказал о судьбе наших футболистов за границей Кажется, что российским игрокам в Европе пора брать ситуацию в свои руки и доказывать собственную состоятельность абсолютно всем вокруг. 14 августа, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС/Zuma/STEFANO NICOLI, © ТАСС/EPA/SEBASTIEN NOGIER, © ТАСС/EPA/PAOLO MAGNI

Футбольный сезон в главных европейских лигах только начинается, с чем мы спешим поздравить всех наших читателей! Игры сборных и положение дел в них отходят на второй план. Балом теперь правит клубный футбол, благо в главных лигах Старого Света ещё есть наши игроки. Однако какие же перспективы их ждут? С этим вопросом мы обратились к человеку, который не понаслышке знает, как там обстоят дела, — футбольному агенту Деннису Лахтеру. Именно он, к слову, в своё время помогал Андрею Аршавину уехать в "Арсенал".

"Карьера подходит к концу"

Первым пунктом нашего большого интервью стал Александр Кокорин, который ныне пребывает в итальянской "Фиорентине". С момента его перехода прошло больше полугода, однако ничем, кроме гола с пенальти в предсезонном матче, он пока не отметился.

"У "Фиорентины" есть желание избавиться от футболиста. Рассматривают самые разные варианты, готовы взять на себя часть его заработной платы, на него не рассчитывают. Флоренция — великолепное место для проживания семьи Александра. Игрушечный город-конфетка со своим несравненным колоритом, историческими культурными ценностями, замечательной кулинарией, благостной аурой — полная противоположность Питеру и Москве. Просто так отказаться от всего этого сложно. Другое дело, что, просидев "на банке" ещё полгода, как футболист он закончит. Уверен, он и сам это понимает. Выбор будет за ним. Не знаю, может, выгодно для него досиживать свой контракт, получая деньги ни за что", — подчеркнул Лахтер.

По мнению агента, вариантов, при которых Кокорин может вернуться в Россию, нет. Части клубов он попросту не нужен, а в некоторых случаях своё слово могут сказать люди, принимающие соответствующие решения. Говоря о "Фиорентине", Лахтер отметил, что даже смена тренера не поможет Кокорину раскрыться и заиграть в основном составе команды.

"Это человек, карьера которого подходит к концу. Плюс у него есть постоянные проблемы со здоровьем, которые он на протяжении двух последних сезонов не может решить. Если Александр будет находиться в идеальном состоянии с точки зрения своего здоровья и всё-таки получит свой шанс, возможно, что-то изменится. Слишком много условий должно совпасть, пока это малореально. Из возможных продолжений карьеры, если "Фиорентину" и футболиста устроит, — чемпионат Турции или Кувейт, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар. Сегодня у него нет игровой практики и результативных действий, не самый благостный бэкграунд: то Монако, то стулья..." — заключил Лахтер.

"Богом поцелованный"

Дабы не уезжать из Италии, мы остановились на Алексее Миранчуке. Здесь Лахтер рассказал, что у "Аталанты" сейчас есть проблемы поважнее нашего игрока и его возможного будущего. В частности, клуб может расстаться с двумя важными игроками — Иличичем и Сапатой — и ищет центрального защитника.

"Не исключаю, что если среди усиления "Аталанты" будет футболист, не имеющий европейского паспорта, но который будет сильнее, чем Миранчук, даже не на его позиции, но им понадобится освободить для него место, то будет разговор либо о его продаже, либо об аренде", — сказал агент.

"Зачем Миранчуку сидеть на лавке, но зато в Европе?" — спрашиваем мы в продолжение темы.

"У Миранчука надо спросить, зачем ему сидеть на лавке, но зато в Европе. Он хотел играть в "Барселоне", в Европе. Каталонский клуб — предел мечтаний, это нереально. Алексей не обладает классом, который может хоть отдалённо напоминать уровень футболистов "Барсы", — добавил Лахтер.

Деннис Лахтер заявил, что Миранчук не вписался в концепцию наставника "Аталанты" Джана Пьеро Гасперини и не способен прогрессировать. В частности, у нашего полузащитника нет способности, по мнению агента, играть через не могу.

"К сожалению, он так и не прибавил в мастерстве, играет на своём таланте — на том, что ему изначально было дано сверху. Он богом поцелованный, но для того, чтобы стать сильным футболистом, я уже не говорю о приставке "топ", этого очень мало. Потому он и сдулся", — заключил Лахтер.

Вечно травмированный

Ещё один яркий российский легионер — Денис Черышев. Игрок "Валенсии" изо дня в день пытается пробиться в основной состав команды, однако что-то идёт не так. То конкуренты сильнее, то травмы. Особенно мучает именно последнее.

"Денис Черышев — воспитанник "Реала Мадрид", этим всё сказано. Нескончаемый поток травм — его ахиллесова пята. Уверен, в Испании высококвалифицированные футбольные врачи. Но дело в том, что любой медицинский протокол подразумевает некую цикличность и методология часто единая. Если она приносит результат, её никто не будет менять", — отметил Лахтер.

Мы решили поинтересоваться, как Черышеву спасти свою карьеру. Быть может, стоит перебраться в Россию, тем более что слухи нет-нет да появляются?

"Парень уже в зрелом футбольном возрасте, и когда он в великолепной физической форме, здоров и функционально готов, то это Черышев образца чемпионата мира – 2018, где он выступил блестяще. Забил несколько эффектных голов. Важно понимать, что Денис приехал в Испанию ребёнком и фактически он испанец, впитавший дух, культуру и менталитет своей второй родины. Возможно, это основная причина, по которой он так и не принял предложения и от "Спартака", и от "Зенита", и от "Динамо Москва". Считает, что пока не время. Это его право, его судьба, его решение", — подчеркнул Лахтер.

"Номер 14 в клубном рейтинге"

Последний пункт — Александр Головин. Наверное, самый яркий легионер и один из лидеров "Монако", как нам казалось. Однако тут же Деннис Лахтер спустил нас с небес на землю.

"Головин не является лидером "Монако", как нам пытаются всё время преподнести российские медиа. Когда после нескольких матчей сыграл неплохо, наша пресса пишет, что Головин тащит "Монако", это иллюзия, не соответствующая действительности", — заявил Лахтер.

Агент обратил внимание на то, что реальные лидеры "Монако" проводят на поле гораздо больше времени, чем Головин. При этом если ориентироваться на то, как играет Миранчук в "Аталанте", то тогда полузащитника монегасков можно назвать "топом".

"За 5–7 туров до конца предыдущего сезона чемпионата Франции Головин был 14-м во внутриклубном рейтинге. Официальные данные "Монако" — вот на что нужно ориентироваться. Это наша беда, когда Акинфеев — лучший вратарь страны в его возрасте, лучший центральный защитник — Джикия, лучший левый защитник (на протяжении последних 15 лет) — Жирков, которому скоро 40 лет, а лучший легионер — Головин. Нам нечем особо гордиться", — подытожил Лахтер.

"Сон идеалиста"

Бонусом мы решили спросить о том, стоит ли ждать новых трансферов российских футболистов в Европу и стоит ли им вообще это делать.

"Здесь сработает закон перехода количества в качество. Чем больше футболистов будет уезжать, тем по факту больше из них будут получать возможность играть. Игроки не боятся уезжать — не только состоявшиеся, но и молодёжь. Менталитет меняется, никто не готов сидеть и почивать на лаврах, во главу угла ставится возможность развития. Чем больше наших будет в Европе, тем лучше для нашего футбола в целом. Вот такой вот сон идеалиста", — отметил Лахтер.

По своим местам, безусловно, всё расставит игра. И нашим футболистам, как никаким другим, пора доказывать свою состоятельность и готовность рвать и метать. Причём не только тем, которые в Европе, но и тем, что остались играть на родине. О них, кстати, мы расскажем во второй части нашего большого интервью.

Авторы Шамиль Гаджиев